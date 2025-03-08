Karagöl Büyüleyici Manzarasıyla Doğa Severleri Kendine Hayran Bıraktı

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaklaşık 150 farklı endemik bitki türünün açtığı Karagöl, yemyeşil doğası ve etrafını saran karla kaplı zirveleriyle doğa severler için görsel bir şölen sunuyor. Her gün farklı illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken bölge, yürüyüş ve doğa fotoğrafçılığı için eşsiz bir rota oluşturuyor.

Araştırmacı Halil İbrahim Algan, Karagöl’e ulaşım hakkında bilgi vererek, “Değirmendere beldesinden yola çıkıp Himsizin Gözü mevkiinde araçları bırakıyoruz. Buradan ortalama bir saatlik yürüyüşle 2023 rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Ayrıca Türkmenkoca ve Söğütova platosu üzerinden de Karagöl’e erişim sağlanabiliyor. Göl, yaklaşık bin metrekarelik bir alana sahip ve derinliği 50-60 santimetre arasında değişiyor. Yıl boyunca yüzlerce doğa severi buraya getirerek bölge turizmine katkı sağlamaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA