Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 100'ün üzerinde arttı. Toplam kart adedİ 410 milyona yaklaştı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 artarak 1,3 trilyon TL’ye yükseldi. Önümüzdeki günlerde kredi kartı kullanımını azaltmak için limit ve taksit sayılarını azaltmaya yönelik adımların atılması bekleniyor.
Dünya gazetesinin haberine göre; Türkiye’de kredi kartı kullanımı hızla artıyor. BKM verilerine göre kartlı ödemeler son bir yılda iki kattan fazla artarken toplam kart adedi de 410 milyona yaklaştı.
Kredi kartında yaşanan artışı değerlendiren uzmanlar, mayıs ayında yüzde 75’i geçen enflasyonun kredi kartı harcamalarındaki artışın temel sebebi olduğunu söylerken yıllık yüzde 80’e yaklaşan ihtiyaç kredi faizlerinin kredi kartı faizlerine oranla hâlâ çok yukarıda olmasından dolayı kredi kartı kullanımının arttığını söylüyor.
SIKILAŞTIRMA KULLANIMI AZALTMADI
Merkez Bankası bu kapsamda mart ayında yaptığı düzenleme ile kredi kartı kullanımını kısıtlamak ve parasal sıkılaştırmayı artırmak için kredi kartı nakit avans çekimlerinde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltildi, kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5’e çıkarmıştı. Ancak bu artışın kredi kartı kullanımını azaltmadığı görülüyor.
Önümüzdeki günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı konuşuluyor.
Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor.
Ayrıca yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik taksit sayısını düşürüleceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.