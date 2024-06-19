Rapor: En çok zengin kazanan ve kaybeden ülkeler açıklandı

Henley Özel Varlık Göç Raporu'nun son verileri açıklandı. Raporda, BAE'nin 2024 yılı sonuna kadar, 6 bin 700 milyoner çekmesi bekleniyor. BAE'nin hemen ardından ise Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'den de beklenti, yıl sonuna kadar 3 bin 800 milyoner çekmesi.

CNBC-e'nin aktardığı rapora göre 2024 yılında, 128 bin milyonerin ya da 1 milyon dolar veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip bireylerin yer değiştireceği öngörülüyor. Önceki raporda bu sayı 120 bin milyoner civarındaydı.

2024 yılının zenginliğin küresel göçünde bir dönüm noktası olması bekleniyor. Rapor verilerini küresel servet istihbarat şirketi New World Wealth'ten alıyor.

2024 yılında en fazla milyoner çekecek ülkeler sırasıyla şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri: +6.700 milyoner

Amerika Birleşik Devletleri: +3.800 milyoner

Singapur: +3.500 milyoner

Kanada: +3.200 milyoner

Avustralya: +2.500 milyoner

İtalya: +2.200 milyoner

İsviçre: +1.500 milyoner

Yunanistan: +1.200 milyoner

Portekiz: +800 milyoner

Japonya: +400 milyoner

Henley & Partners’ın özel müşterilerin grup başkanı Dominic Volek yaptığı değerlendirmede, dünyanın jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerle mücadele ederken, milyonerlerin de daha güvenli liman arayışında olduklarına dikkat çekti.

BAE'nin öne çıkmasında ülkenin vergi politikalarının, stratejik konumunun ve altyapısının etkili olduğu söyleniyor. Ülkede aynı zamanda yetenekleri çekmeye odaklanan bir altın vize uygulaması var. Bu vize türü, yabancı yatırımcılara, girişimcilere, ülkeye yatırım yapan uzmanlara, öğrencilere ve araştırmacılara uzun süreli ikamet sağlamayı amaçlıyor.

EN ÇOK ZENGİN KAYBEDEN ÜLKELER

BAE'nin göç akışı ağırlıklı olarak Ortadoğu bölgesinden, Hindistan'dan, Rusya'dan geliyor. Son zamanlarda bu ülkeler arasına Birleşik Krallık'ın ve Avrupa'nın da katıldığı söyleniyor. Raporda en fazla milyoner çıkışının görülmesi beklenen ülkelere de yer veriliyor.

Liste şöyle:

Çin: -15.200

Birleşik Krallık: -9.500

Hindistan: -4.300

Güney Kore: -1.200

Rusya Federasyonu: -1.000

Brezilya: -800

Güney Afrika: -600

Tayvan (Çin Taipei): -400

Nijerya: -300

Vietnam: -300

Daha önce dünya çapında zenginlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olan Birleşik Krallık, son zamanlarda büyük bir milyoner çıkışına tanık oldu. Burada ülkedeki ekonomik ve siyasi çalkantıların etkili olduğu söyleniyor.

