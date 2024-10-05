İslam Memiş'ten Gram Altın İçin Uyarı! Altın Alacaklara Açık Açık Rakamları Verdi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi. Geçen hafta sonu 5 bin 29 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalarak 5 bin 17 liraya geriledi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 34,2530 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya düştü.

MAKAS ARALIĞI VURGUSU

Piyasalar oldukça hareketli bir haftayı geride bırakırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş makas aralığının bir kez daha açıldığını ifade ederek, “Mesela ons altında sert düşüşler görüyoruz, gram altında yansıması çok olmuyor. Bu makas aralıklarının açık olduğunu belirtmek isterim” dedi.

ONS VE GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Dün açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası düşen altının ons altın fiyatı için şu yorumu yaptı:

“Ne zaman ki 2600 seviyesinin altına 2580 dolar seviyesine gelir işte o gün yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Bunu beklemeden hamle yapmayacak ve sabırla bekleyeceğiz. Hem gram altında hem ons altında beklemeye devam edeceğiz.”

Gram altın fiyatları hakkında da konuşan İslam Memiş, “Gram altın ‘almamayı tercih ediyoruz, almak için bekliyoruz’ uyarılarım aynen geçerli. Ons altın ne zaman 2580 dolar seviyesinin altına sarkar, o zaman altın gram fiyatının da 3000 TL seviyesinin altına sarkmasını bekleyeceğiz” derken takip edilmesi gereken rakamları da verdi.

“Aşağıda 2980 TL seviyesi, yukarıda 3080 TL seviyesi var. Kısa vadede bu aralığı takip edeceğiz” dedi.