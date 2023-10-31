Hacim artışı beklenen kira sertifikası ihraçlarına bir yenisi eklendi

İslami Finansal Hizmetler Kurulu’nun (IFSB) yayımladığı 2023 İstikrar Raporu’na göre, İslami sermaye piyasası, 2022 sonu itibarıyla küresel İslami finansal hizmetler sektörü varlıklarının %29,8'ini oluşturuyor. Rapora göre, piyasanın olumlu performansının arkasında, bağımsız ve çok taraflı sukuk (kira sertifikası) ihraçları yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Finansal İstikrar Raporu’na göre, son 3 yılda salgın ve jeopolitik risklerdeki artış gibi koşullara rağmen, sukuk getiri oranı farkında önemli bir değişim gözlenmiyor ve ihraç hacminin artması bekleniyor.

İslam hukukuna uygun bir ticari işleme katılarak gelirden pay almayı sağlayan sukuk ihracını son dönemde gerçekleştiren şirketlerden biri de AVEC Rent a Car markasıyla hizmet veren Replease Turizm Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. oldu. Araç kiralama şirketi, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve %100 bağlı ortaklığı Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) aracılığıyla ilk sukuk ihracını gerçekleştirerek alternatif finansman araçlarına yenisini ekledi. Replease, 18 Ekim tarihinde 169 gün vadeli olarak talep toplaması gerçekleştirilen 50 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı yaptı.

“Yoğun ilgiyle karşılaştık”

Sukukun büyüme stratejilerine önemli katkılarda bulunacağını vurgulayan Replease Finans Direktörü Mehmet Toker “Kira sertifikası ihracımızda dayanak varlık olarak, işletilmesi faizsiz finans prensiplerine uygun filo portföyü kullanıldı. Emlak VKŞ’ye inançlı mülkiyet esasına göre devredilen filo portföyünün ürettiği kira getirileri ise ihracımıza katılan yatırımcılara itfa tarihinde payları nispetinde dağıtılacak. 18 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk sukuk ihracında emeklilik şirketleri ve sektördeki çeşitli portföy yönetim şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İhracın başarılı bir şekilde tamamlanması, yatırımcıların Replease'e güveninin de göstergesi oldu” ifadelerini kullandı.

Avec Rent a Car’ın 2016’da kurulduğunu ve Paşalı Grubu bünyesinde faaliyet gösterdiğini söyleyen Mehmet Toker, “AVEC Rent a Car olarak, 6.500’ü aşkın araçlık filomuzla, kısa sürede Türkiye'nin önde gelen araç kiralama şirketleri arasındaki yerimizi aldık. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, Kayseri, Çanakkale, Bodrum, Dalaman, Edremit, Rize'de yer alan 20 ofisimizle, günlük bireysel ve kurumsal kiralama hizmetleri veriyoruz. Paşalı Grubu olarak otomotivde Avec Otomotiv, araç kiralamada Avec Rent a Car (Replease Turizm Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.), turizmde Avec Hotel, inşaatta Gürtaş Yapı ve nano teknoloji alanında TronaPay markalarımızla faaliyet gösteriyoruz” dedi.