Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 7.696,77 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,41 puan artışla ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.696,77 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,18 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 7.680,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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