'Putin'in şefiyle' ilgili şok iddia: Çürük domates bahanesiyle işçisini komaya soktu

Rus paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun kurucusu Yevgeni Prigojin'in, restoranında çalışan bir şefi hastanelik ettiği öne sürüldü.

Fransız Society dergisine konuşan ve Prigojin'e ait Concord Catering şirketinde bir dönem çalıştığını söyleyen işçi, olayın müşteriyle yaşanan bir gerginliğin ardından gerçekleştiğini savundu.

Kimliğini paylaşmayan 40 yaşındaki işçi, müşterinin yemeğindeki domateslerin çürük olduğundan şikayet ederek tabağını geri gönderdiğini, Prigojin'in de buna sinirlenerek sorumlu şefi bodrum katına indirip dövdüğünü iddia etti.

İşçi, Prigojin'den dayak yiyen şefin komaya girdiğini ve iki ay boyunca hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Kimliğini paylaşmayan ve Rusya'dan kaçtığını söyleyen bir başka kişiyse Prigojin'in yemek çalmakla suçladığı işçileri ormana götürüp dövdüğünü kendi gözleriyle gördüğünü savundu.

Eski çalışan, Prigojin'in elinde silahla işçilerin odasına girip, "Gel bakalım seninle bir konuşalım. Seni öldüreceğim" diye sık sık şaka yaptığını da öne sürdü.

Rusya'da Prigojin'in restoranında çalıştığı zaman can güvenliğinden büyük endişe duyduğunu söyleyen işçi, "Bir araba kazasında ölme ya da sokakta bıçaklanma ihtimali aklımızdan çıkmıyordu" dedi.

Söz konusu olayların ne zaman gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve konuklarının katıldığı davetlerin yemek işlerini üstlendiği için "Putin'in şefi" diye de anılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem