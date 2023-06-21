Paris'te patlama: Yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te bir doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 29 kişi yaralandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te, bir binada patlama yaşandı ve sonrasında yangın çıktı.

Reuters ajansının haberine göre, yetkililer patlamanın gaz kaynaklı olduğunu belirtti. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederken, dumanlar şehrin büyük bölümünden görüldü.

Gazeteci Olivier Galzi, binanın cephesinin tamamen yıkıldığını gördüğünü söyledi.

Polis, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

 Yaralı sayısı 29’a yükselirken acil durum ekipleri, kısmı çökme yaşanan binanın enkazında çalışmalarını sürdürürken, en az 2 kişinin kayıp olduğu üzerinde duruluyor.

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