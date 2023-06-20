Netflix ekibine köpekbalıkları saldırdı

Anlatımını Attenborough'nun yaptığı 4 bölümlük iklim belgeseli 14 Haziran Çarşamba günü Netflix'te yayımlandı. Belgesel, dijital platformda 2019'da yayımlanan Gezegenimiz'in (Our Planet) 8 bölümlük ilk sezonunu takip ediyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, halihazırda dizi ekibinin Hawaii'nin kuzeyinde, Pasifik Okyanusu sularında çekim yaparken köpekbalıklarından kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

Serinin Emmy ödüllü ekibi kuzeybatıdaki Hawaii Adaları'ndan biri olan Laysan yakınlarında balinaların sualtı görüntülerini toplarken köpekbalıklarının saldırısına uğradı. Hayvanlar nihayetinde ekibin şişme botunu ısırarak botta muazzam delikler açtı.

Radio Times'a konuşan yönetmen Toby Nowlan köpekbalıklarının davranışının "son derece sıradışı" olduğunu söyleyerek hayvanların "inanılmaz derecede aç" göründüğünü de ekledi.

Yönetmen şöyle anlattı: "Sudaki 'v' şeklindeki akıntı bize doğru geldi ve bu kaplan köpekbalığı bota sıçrayıp ısırarak botta muazzam delikler açtı. Bütün bot patladı. Köpekbalığını uzaklaştırmaya çalıştık ama buna hiç izin vermedi. Korkunçtu. Bu, o gün bize saldıran ikinci köpekbalığıydı."

Neyse ki ekip karadan yaklaşık 100 metre uzaktaymış ve bot tamamen sönmeden önce kıyıya ulaşabilmişler.

Nowlan, "Hayvanlar inanılmaz derecede açtı, yani belki de doğada yeterince yiyecek yoktu ve suda karşılaştıkları her şeye atlıyorlardı" diye açıkladı.

Serinin yapımcısı Huw Cordey de iki köpekbalığının ekibe saldırdığını Forbes'a doğruladı. Yapımcı, "Tıpkı Denizin Dişleri'ndeki (Jaws) gibiydi. Ekip paniğe kapılarak adeta kuma acil iniş yaptı." dedi.