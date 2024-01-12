Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 215'e çıktı

Japonya'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 215'e yükseldi.

Son Güncelleme:
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 215'e çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 215'e yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 215'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 4 bin 100'ü aşkın binanın hasar gördüğü, 24 bini aşkın kişinin tahliye noktalarında konakladığı, kapanan yollar nedeniyle 2 bin 500 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 38 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Japonya Deprem
Son Güncelleme:
Airfryerde patates pişirmenin en lezzetli yolu! Genelde hatalı pişirmişiz.... Airfryerde patates pişirmenin en lezzetli yolu! Genelde hatalı pişirmişiz....
Bağırsakları kurtarıyor... Beyne iyi geliyor! Canan Karatay kış boyunca önerdi Bağırsakları kurtarıyor... Beyne iyi geliyor! Canan Karatay kış boyunca önerdi
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısına çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısına çıktı
ABD ve İngiltere, Yemen'de saldırı başlattı! ABD ve İngiltere, Yemen'de saldırı başlattı!
ÇOK OKUNANLAR
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat!
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!
'Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı' iddiası: İzmir ve Bolu sürprizi! 'Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı' iddiası: İzmir ve Bolu sürprizi!
Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın! Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın!
Avrupa bununla çalkalanıyor: Eşcinsel başbakan sevgilisini bakan yaptı Avrupa bununla çalkalanıyor: Eşcinsel başbakan sevgilisini bakan yaptı