İsrail'de 7 Kişi 'İran'a Casusluk Yapmaktan' Tutuklandı

İsrail'de "İran için casusluk yaptıkları" öne sürülen 7 kişinin tutuklandığı açıklandı.

İsrail'de 7 Kişi 'İran'a Casusluk Yapmaktan' Tutuklandı

İsrail savcılığından yapılan açıklamada, tutuklanan 7 kişinin İsrail'deki bazı askeri üsler hakkında bilgi topladığı ileri sürüldü.

"İran için casusluk yapmakla" suçlanan kişilerin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesi, İsrail ordusuna ait 2 hava üssü ve Demir Kubbe bataryalarının bulunduğu noktaların fotoğraflarını çektiği ve bilgi topladığı öne sürüldü.

Tutuklanan kişilerden bazılarının 2 yıldan bu yana "İran için casusluk yaptığı" iddia edilen açıklamada, söz konusu 7 kişinin tamamının İsrail vatandaşı olduğu ve aralarında askerlikten firar eden bir kişinin de bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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