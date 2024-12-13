Emeklilere Resmen Bedava Oldu! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri Yararlanabilecek
Emekliler Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu termal tesisleri ücretsiz olarak kullanabilecek. İşte ücretsiz termal tesisler.
Sağlık Bakanlığı'ndan emekliler için sevindirici bir haber geldi! Emekliler artık belirli termal tesislerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu uygulama, hem emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hem de termal tesislerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden daha fazla kişinin yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin kaplıca tedavilerini ömür boyu ücretsiz olarak karşılıyor. Havaların soğuması ile birlikte tedavi ihtiyacı oluşan emekliler şifalı kaplıca tesislerinin hangileri olduğunu araştırıyor. İşte emeklilere bedava olan kaplıca tesisleri...
Sağlık Uygulama Tebliğinin "2.4.4.J - Kaplıca Tedavileri" başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor.
KAPLICALARI SGK KARŞILIYOR MU?
Emekliler sağlık kurullarında rapor alarak kaplıcalardan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Raporunu alan emekli 5 gün içerisinde SGK'nın anlaşmalı olduğu kaplıca tesislerine başvurması gerekiyor. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.
EMEKLİLER HANGİ KAPLICALARDAN YARARLANABİLİR?
Emeklilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği kaplıcaların bulunduğu iller arasında; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Kahramanmaraş gibi iller bulunuyor.