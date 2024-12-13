Emeklilere Resmen Bedava Oldu! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri Yararlanabilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan emekliler için sevindirici bir haber geldi! Emekliler artık belirli termal tesislerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu uygulama, hem emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hem de termal tesislerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden daha fazla kişinin yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin kaplıca tedavilerini ömür boyu ücretsiz olarak karşılıyor. Havaların soğuması ile birlikte tedavi ihtiyacı oluşan emekliler şifalı kaplıca tesislerinin hangileri olduğunu araştırıyor. İşte emeklilere bedava olan kaplıca tesisleri...



Sağlık Uygulama Tebliğinin "2.4.4.J - Kaplıca Tedavileri" başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor.