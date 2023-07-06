İntihar girişiminde bulunan ünlü şarkıcıdan acı haber

Ünlü şarkıcı CoCo Lee, 48 yaşında hayatını kaybetti. Kardeşi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Lee’nin bir süredir depresyonda olduğu ve 2 Temmuz’da intihar girişiminde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Genç müzisyenin birkaç yıldır depresyonda olduğunu belirtilirken, hastanede komada kaldığı da aktarıldı. Lee’nin Çarşamba günü yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, “CoCo profesyonel yardım alsa da ve depresyonla mücadelesinde elinden geleni yapsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı” denildi.