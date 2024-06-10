Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Alarm seviyesi üçe çıkarıldı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. Yaklaşık 800 metre kül püskürttüğü bildirilen yanardağın patlaması 5 dakikadan uzun sürdü.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Alarm seviyesi üçe çıkarıldı

Antara News'un haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden (PVMBG), Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Yanardağın patladığı ve yaklaşık 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, 303 saniye süren patlamaya ilişkin teyakkuzda bulunulduğu vurgulanarak, bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Yetkililer, yanardağla ilgili alarm seviyesinin ikiden üçe çıkarıldığını duyurdu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Kaynak: AA

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