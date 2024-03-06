ABD basını: Trump'ın tek ciddi rakibi, seçimlerden çekilecek

Eski Başkan Donald Trump'ın tek ciddi rakibi olarak görülen Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin ön seçimlerden çekileceği iddia edildi.

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ABD basını: Trump'ın tek ciddi rakibi, seçimlerden çekilecek

ABD basını, başkanlık yarışında eski Başkan Donald Trump'ın tek ciddi rakibi olarak görülen Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin ön seçimlerden çekileceğini bildirdi.

ABD basınındaki haberlerde, Haley'nin 15 eyalette düzenlenen "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimlerde, rakibi Trump'a karşı yalnızca Vermont eyaletindeki ön seçimleri kazanmasının ardından başkanlık yarışından çekileceği belirtildi.

Eski South Carolina Valisi Haley'nin gün içinde adaylıktan çekildiğine ilişkin konuşma yapması beklenirken, konuşmasında ise Trump'a destek açıklaması yapması beklenmiyor.

ABD basını: Trump'ın tek ciddi rakibi, seçimlerden çekilecek - Resim : 1

ABD'DE SEÇİM YARIŞI

Vermont eyaletindeki ön seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 50 civarında oy alan Haley, yüzde 45 düzeyinde oy alan Trump karşısında dün gece ilk başarısını kazanmıştı.

15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek.

Ardından 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak.

‘Süper Salı’nın galibi Trump ve Biden‘Süper Salı’nın galibi Trump ve BidenDünya

Kaynak: AA

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