Kadınlar Limak Holding önüne gitti, Akbelen direnişine destek verdi

Ankara Kadın Platformu ve ODTÜ'deki öğrenci topluluklarının çağrılarıyla Limak Holding önünde yapılan eylemlerde Akbelen'deki orman katliamına tepki gösterilirken ekolojik katliamlara karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı

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Kadınlar Limak Holding önüne gitti, Akbelen direnişine destek verdi

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla kadınlar bugün Limak Holding önünde bir araya geldi. Kadınlar yaptıkları açıklamayla Limak’ın Akbelen’de yaptığı orman katliamına ve yaşam savunucularına uygulanan şiddete tepki gösterdi.

sendika.org'da yer alan habere göre, orman katliamının Erdoğan’ın desteği ve devlet korumasında yapıldığını bir kez daha hatırlatan kadınlar, rant odaklı politikaların sadece Akbelen’de olmadığını da belirtti.

Cudi’de devam eden orman yangınlarına ve Hatay Dikmece’de köylülerin tarım arazilerine ve zeytinliklerine kamulaştırılma adı altında el konmasına da değinen kadınlar yaşamı ve doğayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade ederek eylemi sonlandırdı.

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Akbelen Ormanı Limak
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