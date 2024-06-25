Astronotlar uzay mekiğinde mahsur kaldı: Dünya'ya dönüşleri dördüncü kez ertelendi

Boeing'in NASA astronotlarını taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi. NASA yetkilileri, istasyonda 24 Haziran ve 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan iki uzay yürüyüşünün ardından mekiğin dönüş tarihini değerlendireceklerini belirtti.

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Astronotlar uzay mekiğinde mahsur kaldı: Dünya'ya dönüşleri dördüncü kez ertelendi

Boeing, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotunu taşıyan Starliner mekiğini, yaşanan son dakika sorunları yüzünden iki kez ertelemenin ardından ilk kez uzaya 5 Haziran tarihinde yollamıştı.

Mekiğin Dünya'ya dönüşü çıkan problemlerin ardından dördüncü kez ertelendi ve NASA yetkilileri, istasyonda 24 Haziran ve 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan iki uzay yürüyüşünün ardından mekiğin dönüş tarihini değerlendireceklerini belirtti.

13 Haziran'da çekilen fotoğrafta Starliner uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu Mısır'ın Akdeniz kıyısının 262 mil üzerinde yörüngeye otururken Harmony modülünün ön limanına kenetlenmiş olarak görünüyor.

Kaynak: AA

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