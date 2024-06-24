Netflix, ücretsiz abonelik paketleri sunmayı planlıyor

Dijital içerik platformu Netflix'in bazı ülkelerde ücretsiz paketler sunabileceği öne sürüldü. Kaynaklardan gelen bilgilere göre, Netflix, bunu yaparken aslında reklam gelirlerini artırmayı amaçlıyor.

WebTekno'nun aktardığı habere göre, Netflix, geçtiğimiz yıl böyle bir planı denedi. Kenya'da hayata geçirilen proje kapsamında kullanıcılar, Netflix'i ücretsiz ancak reklamlı bir şekilde kullanabildi.

PLAN, ALIM GÜNÜNÜN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELER İÇİN

Netflix'in ücretsiz paketleriyle ilgili detaylar belli değil. Ancak kaynaklara göre Netflix, bu programı ABD için düşünmüyor çünkü şirket, ABD'de yeterince müşteriye sahip. Planın daha çok alım gücünün düşük olduğu ülkeler için olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin bu kategoride yer alıp almayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.