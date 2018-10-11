Karşıyaka’da ‘Muhtarlar Parkı’ açılıyor

Karşıyaka’nın park ve sokaklarında kente hizmet etmiş değerlerin isimlerini ölümsüzleştiren Karşıyaka Belediyesi, bu kez de mahalle muhtarlarına vefasını gösterdi. Belediye Meclisi’nde oybirliği ile alınan kararla, Mustafa Kemal Mahallesi’nde yeni yaptırılan parka ‘Muhtarlar Parkı’ adı verildi.



İSİMLERİ ÖLÜMSÜZLEŞECEK



Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki 3 bin 300 metrekarelik arazi üzerinde oluşturulan parkta, 30 yaşındaki 50 adet zeytin ağacı toprakla buluşturuldu. Ayrıca, 25 adet nar ağacı dikildi. Çevre düzenlemesi yapıldı. Spor aletlerinin de bulunacağı alanda, bir de geçmişten günümüze ilçede görev yapmış mahalle muhtarlarının isimlerini taşıyan ‘Muhtarlar Anıtı’ yer alacak. Park, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde törenle açılacak.



HİZMET YOLUNDA EL ELE



Halka sunulan hizmetlerde muhtarların önemli emeği olduğuna dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Hayata geçirdiğimiz her projede, her yatırımımızda el ele çalıştığımız muhtarlarımızın görüşü, emeği, katkısı vardır. Geçmişten günümüze kadar kentimize ve insanımıza hizmet veren muhtarlarımıza vefamızı göstermek adına, en güzel parklarımızdan birine ‘Muhtarlar Parkı’ adını verdik. Açılışını da birlikte, gururla yapacağız. Herkesi bekliyoruz” dedi.