Talisca için rekor transfer iddiası!

Portekiz basını flaş bir iddia ortaya attı ve Manchester United'ın, Talisca için Benfica'yla 40 milyon euroya anlaştığını duyurdu.

Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca'yı, Manchester United'e satma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı.Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş (AKŞAM)