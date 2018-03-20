20 Mart 2018 11:07

Talisca için rekor transfer iddiası!

Talisca için rekor transfer iddiası!
Portekiz basını flaş bir iddia ortaya attı ve Manchester United'ın, Talisca için Benfica'yla 40 milyon euroya anlaştığını duyurdu.
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Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca'yı, Manchester United'e satma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı.Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş (AKŞAM)

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