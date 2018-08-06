Arda Turan'a kadro şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Burnley ile karşılaşacak Başakşehir, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Turuncu-lacivertlilerin yaptığı resmi bildirimde Tunay Torun, Marcio Mossoro, Arda Turan ve Alparslan Erdem yer almıyor.

Yeni transferler Soner Aydoğdu, Milos Jojic ise kadroya dahil edildi.

İşte UEFA'ya bildirilen kadro:

Volkan Babacan

Mert Günok

Faruk Çakır

Clichy

Epureanu

Chedjou

Da Costa

Uğur Uçar

Caiçara

Attamah

Emre Belözoğlu

Edin Visca

Elia

İrfan

Soner

Mahmut

Milos Jojic

Kerim Frei

Gökhan İnler

Bajic

Adebayor

Napoleoni

Mevlüt