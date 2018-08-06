Arda Turan'a kadro şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Burnley ile karşılaşacak Başakşehir, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Turuncu-lacivertlilerin yaptığı resmi bildirimde Tunay Torun, Marcio Mossoro, Arda Turan ve Alparslan Erdem yer almıyor.
Yeni transferler Soner Aydoğdu, Milos Jojic ise kadroya dahil edildi.
İşte UEFA'ya bildirilen kadro:
Volkan Babacan
Mert Günok
Faruk Çakır
Clichy
Epureanu
Chedjou
Da Costa
Uğur Uçar
Caiçara
Attamah
Emre Belözoğlu
Edin Visca
Elia
İrfan
Soner
Mahmut
Milos Jojic
Kerim Frei
Gökhan İnler
Bajic
Adebayor
Napoleoni
Mevlüt