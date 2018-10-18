18 Ekim 2018 21:22

Banu Gün'den adaylık başvurusu

Banu Gün'den adaylık başvurusu
Banu Gün, CHP'den Üsküdar Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.
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Banu Gün, Üsküdar Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.

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