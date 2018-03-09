Yıldırım'dan Nurettin Yıldız çıkışı: Deli saçması...

Yıldırım, bir gazetecinin ilahiyatçıların kadına şiddeti teşvik eden açıklamalarını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

Bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanı konuşur. Yalan yanlış, eksik bilgilerle çıkıp 'Asansörde kadın ile erkek yan yana gelirse şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar. Kadın ile erkek yan yana gelince burada tehlike oluşuyor diyenlerden endişe etmek gerekiyor. Kadın ile erkek toplumun en şerefli insanı. Kadın erkek birbirini tamamlar. Ne erkek önde ne kadın geride... Cumhurbaşkanımızın dediği çok açık ve net. Bizim yüce Rabbimiz var. Bir kitabımız var Kuran. Bir de peygamberimiz var. Onun da sünneti var. Bunlar bizim için yeterlidir. Bir takım insanların böyle yorumları, yorumdan da öte "Efendim bunu yaparsan şöyle olur" diye korku salmaları... Bunlar kabul edilemez.