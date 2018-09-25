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25 Eylül 2018 19:26
Erdoğan-Çipras görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesi başladı.
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