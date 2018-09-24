CNN Türk'te flaş ayrılık! 8 ödüllü isim...

CNN Türk'ün tecrübeli ekonomi muhabiri Sinem Yöndem ile yolları ayrıldı.

12 yıldır CNN Türk ekonomi servisinde muhabirlik yapan Sinem Yöndem’in kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtiliyor.

Sinem Yöndem kimdir?

2007 yılından bu yana Cnn Türk ekonomi muhabirliği görevini yürüten Sinem Yöndem zaman zaman ekonomi bültenlerini de sunuyordu.

Kendi hazırlayıp sunduğu Polonya, Güney Kore ve Brezilya belgeselleriyle de adından söz ettirmişti.

İş kazaları ve işçi ölümleri ile ilgili çok sayıda habere imza atmış olan Yöndem, hazırladığı “Türkiye’nin Çocuk işçileri” haber dizisi 2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Övgüye değer bulunmuş, aynı yıl Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden de Yılın Tv Haberi ödülünü almıştı.

Toplamda 8 ödülü bulunan başarılı muhabir son olarak 2018 yılında “Stoklarda pamuk tükendi, polyestere dikkat” haberi ile Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından Yılın Tv Haberi ödülüne layık görülmüştü.