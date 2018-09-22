Ruhi Su ve Neşet Ertaş Şişli'de anılıyor

Şişli Belediyesi, Türk müziğinin iki ölümsüz ustasını anıyor. Sadece türküleriyle değil aydın kimlikleriyle de kalplere köprü kurmuş iki halk ozanı Ruhi Su ve Neşet Ertaş, özel etkinliklerle anılacak.

Eserleriyle gönüllere taht kurmuş iki büyük ustadan Ruhi Su 22 Eylül Cumartesi günü, Neşet Ertaş ise 25 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek etkinliklerle Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde anılacak.

Ruhi Su anısına özel gece: Mahsus Mahal

Anadolu’nun sesi olarak nitelendirilen halk ozanı Ruhi Su, ölümünün 33. yılında özel bir geceyle anılacak. Adını hayat arkadaşı Sıdıka Su için bestelediği 3 kıtalık nihavent türküsü Mahsus Mahal’dan alan gecede, sanat yönetmenliğini Emin İgüs’ün üstlendiği bir konser verilecek. Akordeon ustası Muammer Ketencioğlu, ses sanatçısı Tuncer Tercan ve Ruhi Su Dostlar Korosu’nun sahne alacağı konser, sanatçı Orhan Aydın’ın sunumuyla 22 Eylül Cumartesi 20.00’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Neşet Ertaş için sahnedeler

Ömrü boyunca elinde sazıyla insanlığa hizmet yolunda ışık olmayı sürdürmüş halk ozanı Neşet Ertaş da ölümünün 6. yılında özel bir programla anılacak. Sunumunu Başak İkiz’in üstlendiği anma programında Ertaş’ın hayatından kesitler aktarılırken Türk halk müziği sanatçıları Nida Ateş, Ender Balkır ve Ayfer Vardar da sahne alacak. Etkinlik 25 Eylül Salı 20.30’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.