Ali Kılıç'tan cemevi müjdesi

Gülsuyu ve Gülensu mahallesinden kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, cemevinden, kentsel dönüşüme kadar 20 yıldır, 40 yıldır bekleyen sorunları bir bir çözüme kavuşturduklarını belirterek, “Sözlerimiz yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Maltepe’nin 18 mahallesinden kadınlarla halk toplantıları yapan Başkan Kılıç, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Maltepe Belediyesi tarafından hizmete açılan ve ilçedeki kadınlara girişimcilik eğitimleri verilerek, istihdam imkanı sağlanan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda gerçekleştirilen toplantıda, mahallenin çözüme kavuşan sorunları ele alındı. Kentsel dönüşümle ilgili rant çevrelerinin gözlerini Gülsuyu ve Gülensu’ya diktiğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

“Burada modern binalarda, çağdaş bir mahallede yaşamak ananızın ak sütü gibi helaldir. Buraları elinizden alıp, sizleri sürgün etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğim dedim. 40 yıllık bu sorunu çözeceğime söz verdim. Rabbim sözümüzü tutmayı nasip etti. Göreve geldikten sonra Gülsuyu’nda kentsel dönüşüm ofisi açtık. İmar planlarını mahalle danışma kurullarında hazırladık. Onayınıza sunduk. Son olarak 1/1000’lik planlarımızı belediye meclisimizden oy birliği ile geçirdik. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, sayın Başkan Mevlüt Uysal’ın imzasını bekliyor. Hayırlısıyla ondan sonra planlama sürecini tamamlamış olacağız. Asıl sorun ondan sonra başlıyor. Planlama kısmında bugüne kadar sorunsuz geldik. Uygulama kısmında da birlik olarak, ben değil biz düşüncesiyle hareket ederek, inşallah bu süreci tamamlayacağız.”

“TAPULAR PLANLARI BEKLİYOR”

Vatandaşların tapu sorularını da yanıtsız bırakmayan Başkan Kılıç, “İmar planı onaylanmadan, tapuları dağıtmam yasal olarak mümkün değil. Sözümün arkasındayım. Son olarak 1/1000’lik planlarımız da onaylanıp, yürürlüğe girdikten sonra davulla, zurnayla mahallemizde tapuları dağıtacağız” diye konuştu. 11 yıldır çözüm bulunamayan Gülsuyu Stadyumu’nun da bu dönemde tamamlanıp hizmete açıldığını belirten Kılıç, “Bu mahallelerimizdeki gençlerimiz zamanında çok acılar çekti. Pırıl pırıl yetenekli gençlerimiz, madde bağımlılığının kurbanı oldu. Gülsuyu Stadyumu, gençlerimizi uyuşturucu çetelerinin tehlikesinden kurtarıp, spora teşvik ediyor. Yetenekli gençlerimiz spor alanında önemli başarılara imza atıyor” dedi.

CEMEVİ MÜJDESİ

20 yıl önce temeli atılan ama bir türlü bitirilmeyen Maltepe Cemevi’nde de sona yaklaştıklarını vurgulayan Kılıç, “Kim neye inanıyorsa inansın, özgürce ibadetini yapma hakkına sahip. Uzun uğraşlar sonunda, cemevi inşaatını tamamlamak için kolları sıvadık. Önümüzdeki aylarda tamamlayıp, ibadete açarak anahtarını canlarımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.

Mahallede kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalara da değinen Kılıç, “Maltepe’de hiçbir kadın yalnız değil. Bir Kadın Danışma Merkezi açtık. Oraya gidip, sorunlarınızı uzman arkadaşlarımıza danışabilirsiniz. Komşularınızla etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Orada bir spor hocası tuttuk. Dilerseniz gidip ücretsiz pilates dersleri de alabilirsiniz” diyerek, sözlerini tamamladı.