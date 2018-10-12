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12 Ekim 2018 10:56
Mardin’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var…
Mardin’in Midyat ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi de yaralandı.
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Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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