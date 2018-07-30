Lise adayları LGS tercih sonuçlarına TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. LGS tercih sonuçlarının ardından nakil işlemleri ne zaman gerçekleştirilecek? İşte lise tercihleri ile ilgili son gelişmeler...

2018 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca lise adayı 2-13 Temmuz arasında tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. MEB, sonuçları bugün açıkladı. İşte detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS tercih sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e- okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edildi Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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