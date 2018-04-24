Termik santral ihalesinde flaş gelişme

Türkiye'nin en verimli ovalarından olan ve koruma altına alınan Eskişehir Alpu Ovası'na yapılmak istenen termik santral ihalesi üçüncü kez ertelendi.

AYSEL ALP/HÜRRİYET- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), ilk olarak 27 Eylül 2017 tarihinde Alpu'ya kömür çıkarılması ve termik santral kurulması için ihale ilanına çıkmıştı. Son teklif verme tarihi olarak da 26 Ocak 2018 tarihi belirlenmişti. Ancak yöre halkı başta olmak üzere Türkiye genelinden doğa dostlarının tepkileri sonucu teklif verme süresi ilk olarak 7 Mart'a; ardından 26 Nisan'a ertelenmişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ ERTELENDİ

ÖİB, 22 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla teklif verme süresinin 15 Ağustos 2018 tarihine ertelendiğini duyurdu.

ÇED RAPORU MAHKEMELİK

Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, santral için "ÇED olumlu kararı" verdi. Ancak bu karar Eskişehir barosu ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından mahkemeye taşındı. Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

Dava gerekçesinde şu noktalar dikkat çekti:

“Nihai ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın proje için verdiği özel formata aykırı biçimde düzenlenmiştir. Raporu tesisin tüm ünitelerini içermemektedir. Kömür kaynakları, kömürün nakliyesi, soğutma suyunun deşarjı, kül depolama alanının etkileri rapora girmemiş, böylelikle olası etkiler denetim dışında tutulmuştur. Santral projesinin su kaynaklarına getireceği baskı hesaplanmamıştır. Kamu kuruluşları bile santral hakkındaki görüşlerinde hali hazırdaki teknolojiyle santralin bölgedeki su kaynaklarını tüketeceğini öngörmüştür. ÇED raporu jeolojik etütler yapılmaksızın, Lületaşı ocaklarıyla ilgili sondaj bile olmadan, yeraltı madenciliği koşulları yeterince araştırılmadan ve aktif fay hatlarıyla ilgili önlem alınmadan hazırlanmıştır.”