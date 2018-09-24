Küba'dan ABD açılımı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, göreve geldiğinden beri ilk kez ABD'ye gitti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, dün ABD'nin New York kentine ulaştı. Göreve gelişinden beri ilk kez ABD'ye giden Diaz-Canel, burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.

ABD ile Küba arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya ambargoyu sertleştirmesiyle birlikte daha da gerilmişti.

KÜBA'YA 'SONİK SALDIRI' SUÇLAMASI

Trump yönetimi, Küba'yı "ABD büyükelçiliğine bilinmeyen bir silahla sonik saldırı gerçekleştirmekle" suçluyor.

Kübalı yetkililer bu iddiayı kabul etmezken, iddianın ABD tarafından Küba'ya baskıyı artırmak için gerekçe olarak ortaya atıldığını dile getiriyor.

ABD ABLUKASININ SONLANMASINI İSTEYECEK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak olan Diaz-Canel, Küba'ya ABD ablukasının sona ermesini isteyecek.

Küba lideri ABD'ye vardığında yaptığı konuşmada abluka politikasının başarısız olduğunu, insanlık tarihinin en uzun ablukasının sonlanmasını istediklerini söyledi.

50 yıldan uzun süre önce getirilen ambargo, ancak ABD Kongresi tarafından kaldırılabilir.

Birleşmiş Milletler'in ambargonun kalkması yönünde aldığı geçmiş kararlar, yalnızca "tavsiye" niteliği taşıyor.