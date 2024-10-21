Yunus Emre Enstitüsü Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu Düzenleyecek

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, basına yaptığı açıklamada, Okçular Vakfı ile yaptıkları çalışmalar çerçevesinde okçuluk kursları düzenlediklerini söyledi.

Başkent Tiran'da da 1 Kasım itibarıyla okçuluk kursuna başlayacaklarını kaydeden Sakoğlu, "Uzun bir zamandan beri kurslar veriliyor. Bu yıl iki defa okçuluk kursları verildi. Halihazırda da zaten İşkodra'da okçuluk kursuna devam ediyoruz." dedi.

Yabancılara Türkçe öğretiminin yanı sıra kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Sakoğlu, konserler, sergiler, bilimsel konferanslar, sanat kursları düzenlediklerini belirtti.

Sakoğlu, bugüne kadar Tiran ve İşkodra'da 10 binin üzerinde kişiye Türkçe öğrettiklerini sözlerine ekledi.

İşkodra'da 1 Ekim'de başlayan geleneksel Türk okçuluğu kursu 15 Kasım'a kadar sürecek.

Kurs, 9-15 yaş ile 16-60 yaş grubunda 30 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Kaynak: AA