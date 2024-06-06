Huzurlarınızda Süper Lig’in İzmirlisinin şampiyon kadrosu

2023-24 sezonunda Trendyol 1. Lig’de sezonu Eyüpspor’un ardından ikinci sırada tamamlayarak şampiyon olup doğrudan Süper Lig’e çıkan Göztepe’nin kadrosundaki oyunculara baktım ve değerlendirdim. Kadrodaki 29 futbolcunun bir kısmı kiralık olan yaklaşık yüzde 40’ı ile yollar ayrıldı ya da ayrılacak, onların yerine omurga korunarak Teknik Direktör Stoilov’un oyun anlayışına ve Süper Lig hedefine uygun yeni futbolcular transfer edilecek. Zaten öteden beri takip edilen bazı isimlerle anlaşıldı bile, resmi imza zamanı gelince atılacak.

Mevkilerine göre işte geçen sezonun kadrosundaki futbolcular ve performansları… Şampiyon kadroyu tarihe not düşelim...

KALECİLER

Mateusz Lis: Altay’da da bir sezon Süper Lig deneyimi olan Polonyalı kaleci kalesini büyük ölçüde gole kapatarak, arkadaşlarına kalede güven vererek Göztepe’nin şampiyonluğunda rol oynayan belirgin isimlerden oldu. Göztepe’nin Süper Lig serüveninde de başarılı olacağına, 11’de görev alabileceğine ve kaleyi başarıyla koruyabileceğine inanıyorum.

Arda Özçimen: Göztepe’nin altyapısından gelen ve Süper Lig’de iken de kalesini zaman zaman koruyan, geçen sezon da kaleyi teslim alan Arda’nın Lis’in arkasında, kulübede hazır bir isim olarak yararlı olacağını düşünüyorum. Geride kalan sezonda kupa maçlarında ve son lig maçlarında kaleyi başarıyla korudu.

Yiğit Yıldız: Süre alamadığı için fikrim yok, antrenmanlarda da izleme şansım olmadı. Ancak hakkında iyi şeyler duydum.

DEFANS (BEK VE STOPERLER)

Yiğit Zorluer: Bu oyuncu süre alamadı, fikrim yok.

Ogün Bayrak: Geçen sezon Keçiörengücü’nden gelen ve doğrudan 11’e monte edilen Ogün, 3-5-2 sisteminde hem defansif hem de ofansif yönüyle Göztepe’ye oldukça yararlı oldu. Fizik gücü ve sürati iyi, güzel top kesiyor, dayanıklı. Süper Lig’de de sağ bekte oynayabilir diye düşünüyorum.

Fıratcan Üzüm: Geçen sezon takıma katılan Fıratcan genelde sonradan oyuna girerek süre alan bir oyuncu. Fakat girdiğinde de iyi işler yaptı. Gençlerbirliği maçında attığı ve şampiyonluğu garantileyen gol gibi. İki ayağı olan ve o nedenle sağ bekte de sol bekte de oynayabilen Fıratcan’ın, bir meziyeti de kanattan içeri girip şut atabilmesi. Yeni sezonda olmayacak.

Taha Altıkardeş: Geçen sezon boyunca forma giyen ve defansın vazgeçilmez ismi olan sağ stoper mevkiindeki Ümit Milli oyuncuyu Urla’daki hazırlık maçlarında izlediğimde gözüm tutmuştu. İstikrarlı olması önemli. Henüz 20 yaşında olmasına karşın oyun disiplini olan bir oyuncu. Kafa toplarında da, topu ayağı ile oyuna sokarken de iyi. 31 maçta görev aldı ve 3 de gole imza attı. Süper Lig’de de görev yapabilir, ileride yıldızı daha da parlar.

Tarkan Serbest: Avrupa’da ve Süper Lig’de forma giyen oyuncu stoperde de ön liberoda da oynayabiliyor. Santrayla birlikte başlayan yağmurun azizliğiyle yenilen bir gol ve kaybedilen maç sonrasında travmayı atlatarak ve çok çalışarak takıma yararlı oldu. Süper Lig’de de Kasımpaşa deneyimiyle kadroda olabilecek bir isim.

Nielsen Lasse: 36 yaşındaki Danimarkalı zayıf kaldı, ağırdı. Emeklilik zamanı gelmiş gözüküyor. Yollar ayrılacak.

Heliton Dos Santos: Devre arasında takıma katılan Brezilyalı tam bir sambacı. Takımı geriden daha hızlı atağa kaldırdı. İri yapısına karşın kıvrak ve topla arası iyi. Hücuma da çıkabiliyor duran toplarda. Defansın belkemiğiydi ikinci devrede ve şampiyonlukta katkısı olan oyunculardan. 16 maçta forma giydi ve 1 gol de attı. Süper Lig’de de takımda olabilecek bir oyuncu.

Atınç Nukan: Beş sezon forma giyerek takımda iz bıraktı ve geride kalan sezonda 21 maçta forma giydi ve 2 de gole imza attı. Bodrumspor’a son maçta attığı beraberlik golü şampiyonluğu daha neşeli hale getirdi. İkinci kaptan takımda kalmak, Avrupa’da arenaya çıkan Göz Göz’de forma giymek arzusundaydı. Karakteri ve deneyimiyle takımda tutulmasında yarar olan bir oyuncuydu. Avrupa ve BJK ile ve Göztepe ile Süper Lig deneyimi de var üstelik. Dragan Solak, Sepil ve Mance ile Wembley’deki Southampton-Leeds United Championship play-off finaline İsmail ile birlikte götürülmesi, Göztepe’de kalacağına işareti gibi algılandı ancak tatlı bir ayrılık oldu. Yeni sezonda, yeni takımında Atınç’a başarılar diliyorum. Göztepe bu müstesna oyuncuyu hiç unutmayacak.

Ümit Akdağ: Ümit Milli takımda da olan henüz 20 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu sol stoper de sol bek de oynayabiliyor. Geçen sezon 3 de gol kaydetti. Alanyaspor’dan Kiralık. Takımda tutulabilirse forma bulacak ve yararlı olacaktır.

Ege Yıldırım: Fikrim olmayan, forma şansı bulamayan oyunculardan.

İsmail Köybaşı: Kaptan ilk sezonunda daha çok oynadı 5 golle de skora katkısı oldu ve daha çok katkılı oldu sahada. Geride kalan sezonda iki kez ciddi sakatlık yaşadığı için sezonun 1/3’ünde kadro dışı kalmasına karşın yine de hem oynadığı maçlarla hem de saha dışında arkadaşlarına verdiği destekle Göztepe’nin şampiyonluğuna katkı verdi. Futbolu kadar karakteriyle de sevilen ve sayılan kaptanın sözleşmesi bir yıl uzatıldı ve gelecek sezon da Süper Lig’de deneyimiyle ve ağabeyliğiyle katkı sunacak. Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan takımların formasını terleten, A Milli Takım’da oynayan İsmail Göztepe formasıyla da yeniden Süper Lig’de oynamanın heyecanını yaşayacak.

ORTA SAHA

Doğan Erdoğan: Taha gibi Trabzonspor gibi bir takımda antrenman ve süre alan bu oyuncu gücü ve deneyimiyle sakatlanana kadar takıma ciddi katkı sundu. Kora korda, ikili mücadelelerde ve ikinci topların alınmasındaki başarısı, topu oyuna doğru yönlendirmesiyle şampiyon takıma yakışan bir oyuncu oldu. Sakatlık sonrası formayı Dennis’e kaptırsa da sonradan süre aldığında iyi bir profesyonel olduğunu gösterdi ve 14 maçta oynamasına karşın kritik haftalarda takıma canla başla katkı sundu. Süper Lig’de de Göztepe’de oynayacak kapasiteye sahip ve bir yıl uzatılan sözleşmeyle zaten devam ediyor.

Anthony Junior Dennis: Doğan’ın sakatlanmasıyla hocanın gözünün tutması sonucu U-19’dan takıma katılan 19 yaşındaki oyuncu çabucak adapte oldu ve formayı bırakmadı, 14 maçta sürekli 11’de görev alarak 2 de gole imza attı. Stoilov’un adeta yeni bir transfer gibi takıma monte etme başarısını gösterdiği Afrikalı, Süper Lig’de de kadroda, sözleşmesi uzatıldı. Gelecekte de üzerine koyabilecek yetenekli ve güçlü bir oyuncu.

Ahmet Ildız: Şampiyonluk sezonunda ₺akıma belirgin katkısı olan oyunculardan. Bir ara sakatlığı yüzünden kenarda kalsa da gerek 11’de gerekse sonradan forma giydiği tüm maçlarda orta alandaki pas trafiğinde ve gol bölgelerinde etkili oldu. Topa hakim olabilmesi de önemli bir meziyeti. Özellikle ilk başlarda şut ve gol kısırlığı çeken takıma şutlarıyla hareket getirdi. 18 maçta forma giydi ve 3 de gole imza attı. Süper Lig kadrosunda yer alabilecek çapta bir oyuncu.

Yalçın Kayan: Altyapıdan gelen Yalçın’ı, şampiyon takımın en değerli birkaç oyuncusu arasında ilk sıralara yazabilirim. Attığı dokuz gol yanında çok gol pozisyonuna da girmesi de meziyet. Gole gidilirken hazırlık pasları ve asistleri de kıymetliydi. Ona hep “şut çekmekten korkma, dağlara taşlara vurmaktan da sıkılma; şut çekmen sana değer katacak” dedim ve öyle de oldu. Stoilov, yetenekli olmasaydı Yalçın’ı kenara alabilirdi. Ancak bu yetenekli oyuncuyu defansın önünden forvetin arkasına çekerek kazandı. Hem de adam akıllı kazandı. İşte teknik direktörlük budur. Başka birisi olsa ayağında çok top tutan ve kaptırdığında tehlikeye yol açan bu oyuncuyu kulübeye çekebilirdi. Ancak Bulgar Hoca onu takıma yararlı olacak noktaya çekip kazandı. Böylece takım da kazandı. Süper Lig’de zaten daha önce Göztepe forması giyen Yalçın’ın şampiyonluğa katkısı hatırı sayılır derecede. Yalçın, mevcut takımda olup Süper Lig’de forma giymeye en yakın dört-beş oyuncudan birisi. 34 maçın 32’sinde 11’de 2’sinde yedekte oldu ve sezonu 9 gol 1 asist ile kapattı. İsmail ve Atınç’ın forma giymediği maçlarda sahaya kaptan çıktı.

Celil Yüksel: Göztepe’de sezon sonunda yolların ayrıldığı ilk oyuncu oldu. Kiralık geldiği Süper Lig ekibi Samsunspor’a döndü. Sürekli 11’de oynamasa da oynadığı ve sonradan süre aldığı maçlarda her şeyini ortaya koyarak takdir topladı ve 1 de gol attı.

Turgay Gemicibaşı: Devre arasında takıma katıldı, bir kez 11’de başladı, ara ara süre alsa da etkili olamadı. Yolların ayrıldığı bir oyuncu.

Ensar Aksakal: Çok az süre alan oyunculardan. Süper Lig’de forma giymesi zor, sözleşmesi varsa muhtemelen kiralanarak deneyim kazanması yoluna gidilebilir.

Furkan Malak: Bir kez 11’de görev aldı ve sonrasında çok az süre alan oyunculardan. Sözleşmesi varsa kiralama yoluna gidilebilir.

Ramon Pascal Lundqvist: Devre arasında İsveç’ten takıma katılan oyuncu ciddi bir katkıda bulundu. Hücum gücünü artırarak gerek 11’de forma giydiğinde gerekse sonradan süre aldığında attığı goller ve asistlerle takımın skoruna etki etti. İlk üç maçta direkt oynadı ve 2 gole imza attı. Daha sonra sakatlık ve formsuzlukla geri düştü ve rotasyonda oynayabildi ya da sonradan süre aldı ve son dört maçta da 2 gol 3 asiste imza atarak sezonu 4 gol 3 asist ile kapattı.

FORVET (KANAT VE SANTRFOR)

Kenneth Obinna Mamah: Zaman zaman 11’de forma giydi, zaman zaman da sonradan süre aldı. Zaman zaman parlayan zaman zaman da sönen bir tablo çizdi. 25 maçta forma giyip 5 gole imza attı. Edindiği deneyimle kadroda olabilir. Stoilov önceleri önde, forvette oynattığı kanatta son dönemde sağ bek pozisyonunda da görev verdi. Yeni sezonda kadroda olup olmaması biraz da yeni gelecek yabancı oyuncuların durumuna göre belli olacak.

Bilal Mesut: Takımın hücum silahlarından birisi oldu, sakatlanmadığı zamanlar katkısı çoktu. Sık sakatlanan bir oyuncu. İstikrarlı olabilse Göztepe’ye daha çok katkısı olurdu. Gole her zaman yakın, markajdan sıyrıldığı ölçüde daha yararlı olabilirdi. 23 maçta forma giyen ve 5 gol, 7 asistle skora katkıda bulunan oyuncu kiralıktı ve takımına geri döndü.

Romulo Cardoso: Devre arasında takıma katılan genç oyuncu çabuk adapte oldu. Ligin ikinci yarısında takıma katılıp 13 maçta forma giydi ve kritik maçlarda 5 gole imza attı. Seri ve şutör. Son vuruş kalitesini artırır ve kafa toplarında da etkili olacak şekilde çalışırsa hücumdaki ve skordaki katkısı artar. Göztepe’nin Süper Lig kadrosunda rekabet içinde olur.

Kubilay Kanatsızkuş: Önceleri, güçsüz, silik ve verimsiz kalan bu oyuncu Stoilov ile birlikte çaliştı ve aşama kaydetti. 3 gol ve 2 asistle takıma katkıda bulundu, mücadele gücünü yükseltti. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Temposunu sürdürür ve daha da üzerine koyarsa Süper Lig’de de rekabette kalır ve yararlı olabilir.

Mame Diouf: Kaybedilen Çorumspor maçında attığı golle kaldı. Bir süre sonra da sakatlığı geçse de maç kadrosuna giremedi ve antrenman oyuncusu oldu. Süper Lig’de leblebi gibi gol atan oyuncu Trendyol 1’de suskun kaldı. Bunun nedenini ise Süper Lig’in daha kreatif, 1. Lig’in ise sert ve agresif oluşuna bağladı. Yeni sezonda devam etmeyecek isimlerden.

TAKVİYELİ SÜPER LİG KADROSU

Göztepe’nin yeni sezonda Süper Lig’deki başlıca şansı, aynı yönetim, aynı sportif direktör, aynı teknik direktör ve ekibi ile şampiyon takımın geniş kadrosunun yarısı ile mücadele edecek olması. Tesis ve stat açısından zaten en iyilerden birisi. Türkiye’nin geçen sezon beşinci olan tribünü de gücünün bir parçası. Takıma yapılacak takviyelerle Göz Göz gelecek sezon düşme tehlikesi yaşamayacağı gibi rahat bir sezon geçirerek belki de üst sıraların hemen altına yerleşebilir. Her takıma kafa tutabilir.

Göztepe, Kurban Bayramı öncesinde Göztepe Gürsel Aksel Stadı’ndaki müzesinin açılışını yapacak, ardından da 14 Haziran’da 99. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Ne mutlu ki 100. yılında hak ettiği ve çok sezonlar yer aldığı Süper Lig’de mücadele edecek.

Göztepe’nin yeni transfer çalışmalarını yakından izliyorum ama yazmak için henüz erken. Önce bir müze açılsın, kuruluş yıldönümü kutlansın onları yazalım sonra yeni transferlere, kim kaldı kim gitti onları yazarım.