Erken seçim ve kayyum meselesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP'nin birinci parti çıkmasıyla birlikte erken seçim konuşulmaya başlandı. Bunda, yerel seçimin büyük ölçüde bir genel seçim karakteristiği göstermesinin de kuşkusuz etkisi var.

ERKEN SEÇİMİN ŞARTLARININ OLUŞMASI GEREKİYOR

Kimileri şu sıralar çabucak bir erken seçimi dile getiriyor. Peki bu ne kadar mümkün ve ne kadar gerçekçi? Birincisi, Özel'in de işaret ettiği gibi CHP'nin 127 milletvekili var ve tek başına bir erken seçimi meclisten geçirecek gücü yok. Yani iktidar istemedikçe bir erken seçim olanaksız. Ayrıca, herşey berbatken, kısmi de olsa iktidar ekonomide, barınmada, kontrolsüz dış göç konusunda vb. iyileşmeler sağlamadan iktidar neden erken seçim istesin?

İkincisi, yine Özel'in vurguladığı ve bendenizin de katıldığı gibi erken seçimi geniş seçmen yığınları istemeli ki CHP de bu tepkiyi örgütlesin ve erken seçim talebinin sözcüsü olsun. CHP açısından meseleye bakıldığında bir de şu var; kazanılan 409 belediyede bir başarı hikayesi ortaya koymadan, yerel seçimlerde kendisine verilen krediyi doğru kullandığını göstermeden bir erken seçim istemesi abesle iştigal olur. Bunun için de belediyelerin 5 yıllık görev döneminin hiç olmazsa yarısına gelinmesi gerekiyor.

Özetle, daha önce yazdığım ve ekranlarda söylediğim gibi, seçimlerin çok büyük olasılıkla 2028 Haziran'ına kalacağını sanmıyorum; ancak 2026 sonbaharından önce de bir erken seçim öngörmüyorum. Erken seçim şartlarının oluşması şart. Yalnız bu bahiste şunu da ekleyeyim; YRP, ZP ve DEM bir erken seçim için bastırmaya başlarsa erken seçimin boyu işaret ettiğim tarihten kısalır. Çünkü o zaman CHP de inisiyatifi elden bırakmak istemez.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN AKLINDA FİKRİNDE KAYYUM VAR!

Cumhur İttifakı'nın aklında fikrinde kayyum var ki kayyum atamaya Hakkari'den başladı! Oysa özellikle AK Parti cenahında yerel seçimler öncesinde kayyum uygulamasının geride kalacağı dile getirilmişti. Meğer bu bir 'seçim şekeri' imiş!

Kayyum ataması, millî iradenin, seçmen iradesinin gaspı değilse nedir? Terörle ilgili soruşturma İçişleri Bakanlığı'nın bir belediyeye kayyum atamasına yeterli. Ancak terör dışında bir nedenle soruşturmaya uğrayan ve tutuklanan bir belediye başkanının yerine belediye meclisi bir üyeyi başkan vekili olarak seçebiliyor.

Hakkari'de yüzde 70 oyla seçilen başkan terörle ilişkilendirilince yerine ilin valisi kayyum olarak atandı. Peki seçmenin yüzde 70'inin iradesi ne olacak bu durumda? İşte bu iradenin sakatlanmaması için atılacak tek bir adım var; mecliste yapılacak yasa değişikliği ile terör nedeniyle soruşturmaya uğrayan belediye başkanı da görevden alındığında yerine meclis üyeleri arasından birisi başkan vekili olarak seçilebilmelidir. O zaman seçmenin iradesi yeniden tecelli edecektir. Başkan suçlu diye meclis ıskartaya çıkarılmamalı, seçmenin onca oyu yok hükmünde sayılmamalıdır.

11 Haziran Salı günü CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Bu iade-i ziyaretin gündemine gelecek başlıklar arasında kayyum uygulaması illa ki olacak. Özel'in terörle ilişkili olduğu gerekçesiyle görevden alınan başkanların yerine de meclis üyeleri arasından bir başkan vekili seçilmesi doğrultusunda bir yasa değişikliği önerisinde bulunması yerinde olacaktır iade-i ziyarette. Hemen ardından da CHP TBMM Grubu, TBMM Başkanlığı'na bu doğrultuda yasa değişikliği önerisini sunmalıdır.