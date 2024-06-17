100’e geri sayımda oradaydım

Türk futbolunun en eski armalarından beşi İzmir’dedir. Zaten Milli Lig başladığında Cumhuriyet’ten önce kurulan Karşıyaka ve Altay ile Cumhuriyetle yaşıt, Altınordu, ve İzmirspor ile 14 Haziran 1925’te kurulan Göztepe, 1959-60 sezonunda şimdiki Süper Lig’de İzmir’i temsil ettiler.

Geride kalan sezonda Trendyol Süper Lig’de şampiyon olarak doğrudan Süper Lig’e çıkan Göztepe, Kurban Bayramı öngününde 99. kuruluş yıldönümünü kutladı. Daha doğrusu buna “festival” demek gerekiyor. Çünkü bu kutlama 2006’dan bu yana bir festival havasında cereyan ediyor. 14 Haziran’larda bütün yalı Karataş’tan Üçkuyular’a kadar Göztepe ve Güzelyalı merkez olmak üzere sarı kırmızıya boyanıyor adeta. Dört kuşak Göztepeliler formaları, atkıları, diğer sembolleriyle sabahtan gece yarısına kadar cadde ve sokaklarda oluyor. Meşalelerle yanıyor bütün yalı. Balkonlar Göztepe bayraklarıyla donanıyor, araç ve dükkanlardan İsyan Marşı başta olmak üzere müzikler yayılıyor.

Gelecek sene hem de iki sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’de iken Göz Göz 100’ncü kuruluş yılını kutlayacak. Göztepe Festivali, muhtemelen o gün doruğa çıkacak.

“100. YIL İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLIYORUZ”

Zirve yapacak. Başkan Rasmus Ankesen’in 99. yıl için yayınladığı video-mesaj da bunun işaretini veriyor:

“Herkese merhaba, Göztepe camiasının 99. yaş gününü kutluyoruz. Bugün neyi savunduğumuzu, ne için mücadele ettiğimizi kutluyoruz. Göztepe camiasının tutkusunu ve ruhunu kutluyoruz. Aynı zamanda 100. yıl için geri sayıma başlıyoruz. Bu yılın herkes için unutulmaz bir yıl olması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Desteğiniz, tutkunuz ve kulübe olan bağlılığınız için herkese teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki gelecekte hep birlikte özel anlar inşa edeceğiz. Harika bir doğum günü dilerim.”

Ankersen’in 99. yılın 100. yıl için geri sayım vurgusunun ardından 99. yıl kutlamalarına geçebiliriz.

14 Haziran Cuma günü yine sabahtan Güzelyalı ve Göztepe’de hareket başlamış, İsyan Marşı etrafa yayılmaya başlamıştı. Akşam 19.25’e doğru hemen bütün sokaklardan, İnönü ve Mithatpaşa Caddelerinden kadın-erkek-çocuk-yaşlı dört kuşak Göztepe sevdalıları yalıya, sahnenin kurulduğu Güzelyalı’ya akmaya başlamıştı. Sarı kırımızı üst geçit, sarı kırmızı Göztepe vapur iskelesi ambiyansı tamamlıyordu. Eşi benzeri görülmemiş kutlama için Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın Çeşme yönüne gidiş tarafı trafiğe kapanmış, tramvay seferleri Karantina’dan sonra 17.00’den itibaren kesilmiş ve trafik arka taraflara alınmıştı. “Şehri Yakanlar” kıpır kıpırdı. İzmir’i gelecek sezon Süper Lig’de temsil edecek olan Göztepe’nin taraftarları Tepecik’ten, Çamdibi’nden, Limontepe’den, Buca’dan; İzmir’in dört bir yanından da yalıya aktı. “Şehrimin Takımı” adeta bir mıknatıs gibi çekiyordu asıl sahibini kutlamanın merkezine doğru.

GENÇ SPORCULARDAN ATA’YA SAYGI

Ancak, bir de sabah vardı. Göztepe’nin 17 Olimpik Branş yöneticileri, antrenörleri ve altyapı sporcuları Cumhuriyet Meydanı’nda Gazi Heykeli’nin önünde Büyük Atatürk’e saygı ve sevgilerini sembolize den çelenk bıraktı. Göztepe Spor Kulübü’nün resmi sitesinde bu anlar,

“Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnet ile anıyoruz.” mesajıyla yansıdı.

MEŞALE ŞOV; “BİR ŞEHRİ YAKANLAR” İŞBAŞINDA!

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren on binlerce taraftar saatlerin 19.25'i göstermesiyle birlikte yalıda toplanmaya başladı. Sahil hattına dev ekranlar kurulmuştu. Saat 20.30'dan itibaren başlayan DJ performansı ve ışık şovları kutlamaların ateşini yaktı. Saat 22.00'de ise sahil hattı boyunca toplanan yüz bini aşkın Göztepeli, aynı anda geleneksel hale gelen meşale şov yaptı. Meşale şov startı Susuz Dede’den ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı tavanındaki olimpik branş sporcuları tarafından verildi. Sahil boyunca yan yana dizilen Göztepeliler, ellerindeki meşaleleri saat 22.00'de aynı anda ateşlerken, yüzlerce işaret fişeği de geceyi aydınlattı. Meşale şovun ardından başlayan havai fişek gösterileri de dakikalarca sürdü.

“FIRTINAM.. FELAKETİM..HASRETİM”

Saatler 20.15’i gösterdiğinde ise Levent Yüksel çıktı sahneye; “Fırtınam..Felaketim..Hasretim” dedi; Göztepe ile özdeşleşen ve her iç saha maçı öncesinde tribünlerin hep bir ağızdan söylediği Medcezir’i dev taraftar korosu ile söyledi. Şampiyonluk gecesi stada gelemeyen Levent Yüksel böylece sözünü tuttu ve Güzelyalı’da unutulmaz bir performans sergiledi. Dillerden düşmeyen şarkılarını bu kez Göz Göz’e gönül veren taraftarlar için seslendirdi.

KUTLAMANIN BİR BAŞKA ADRESİ DE TARİHİ BERGAMA VAPURUYDU

Bütün bunlar yaşanırken oradaydım ama her şeyi karşıdan izledim. Güzelyalı önlerinde demirleyen İZDENİZ’in tarihi Bergama vapurundan… Her şey gerçekten de adeta masal gibiydi, çok güzel gözüküyordu. Kimbilir belki de fanatik taraftarların dediği gibi Karşıyaka sahilinden daha da güzel gözüküyordur (Bu arada, başta Göztepe YK Üyesi Mehmet Sepil ve bendeniz olmak üzere Karşıyaka’nın tırmanarak Süper Lig’e çıkması için sabırsızlanıyoruz. Çünkü bir Göztepe-KSK derbisi olmadan Süper Lig neye yarar diye düşünüyoruz. Keşke Altay da olsa, Altınordu ve hatta şimdi amatördeki şehrin adını taşıyan İzmirspor da).

Sahildeki ambiyastan Bergama Vapuru’na dönelim yine… Göztepe, İZDENİZ’in gezi vapuru olarak kullandığı Tarihi Bergama Vapuru’nu kiralayarak 99. yıla daha da keyifli bir atmosferde girdi. Aralarında olduğum davetliler 19.25’ten itibaren vapura binmeye başladılar. İzmir Valisi Süleyman Elban da Bergama vapurundaydı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise Çeşme’deki Büyükşehir Meclisi nedeniyle katılamadı. AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya ve Eyüp Kadir İnan’ın yanında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek oğluyla, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki eşleriyle vapurdaydı. Protokol masası sanki CHP-AK Parti arasındaki üst düzey diyalogu yansıtıyordu. Ercan Kesal da sanatçı tarafı temsil ediyordu. Can-Işınsu Kestelli, İpek Papatya (Talat Papatya yurtdışındaydı),Erman Yücel, Serdar Soyuerel, İlgi Kiraz ve Göztepe camiasının pek çok önemli siması da vapurdaki isimler arasındaydı. Spor basınından simalar da konuklar arasındaydı. Hanzade Ünuz ve Şenol Kantürk’ü Vali Elban’la tanıştırdım ve Ünuz’un röportaj önerisi de kabul gördü.

Göztepe, neredeyse tam kadro vapurdaydı. Ankersen yurtdışındaydı, ev sahipliğini yönetim kurulu üyesi ve olimpik branşlar başkanı Mehmet Sepil yaptı. CEO Kerem Ertan ve ekibi, Emre Can, Olimpik Branş yöneticileri, futbol takımının sportif direktörü İvan Mance ve yardımcısı Ali Dönmez, İletişim Direktörü İsmail Tur; Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner (Müze de 99. Yıl şerefine bir gün önce açıldı), futbol takımı kaptanı İsmail Köybaşı ile futbolcu arkadaşları Yalçın, Doğan ve Arda da Bergama vapurundaydı.

Üçkuyular İskelesi’nden hareket eden Bergama Vapuru Körfez’de salınıp Güzelyalı önlerine yaklaşarak davetlilere muhteşem ışık ve meşale şov ile konseri karşıdan izletti. Sepil çok neşeliydi, davetlilerle tek tek ilgilendi. Vapurda coşku doruğa çıktığında tezahüratlar da tavan yaptı. Kaptan İsmail Köybaşı ile başlayan tezahürat serisi İvan Mance ve Sepil ile devam etti. Mance, Türkçe’yi biraz sökmüş gözüküyor; şahane bir “Göz Göz Göztepe” çektirdi.

Bergama vapuru, Vali Elban’ı Konak İskelesi’ne bırakıp Üçkuyular’a doğru yol aldığında parti devam ediyordu. Zengin bir ikram büfesindeki menüde içeceklerin yanında karışık çerez, cips, haşlanmış mısır ve hamburger vardı. Fakat tek başına dostluk, neşe, sohbet bile yeter de artardı.

İYİ Kİ DOĞDUN VE VARSIN GÖZ GÖZ

Üçkuyular’a yanaşıp inerken Bergama kaptanı ve mürettebatı ile İZDENİZ Halkla İlişkiler ekibi Gözde ve Aleyna’ya mükemmel seyir için teşekkür etmeden olmazdı. Adil Artuner ve Sevinç ile sevinç yalımları içinde güzel bir festival akşamını geride bırakıp evlerin yolunu tutarken yaşadığımız belki de bir masal mıydı diye de düşünmedim değil. Göztepe’ye nice kuruluş yıldönümleri, nice festivaller… 100 ve çok daha fazlasını diliyorum. Göztepe, bambaşka bir renk, bir heves olarak, İzmir’in temsilcisi olarak Türkiye’nin futbol Süper Lig’ine ve olimpik branşlarına çok şey katacak. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın Göz Göz!

Not: Okurlarımın ve Gerçek Gündem ailesinin Kurban Bayramını en iyi dileklerle kutluyorum.