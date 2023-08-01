Kıyamet günü ayakta kalacak son Türk'ün ismi, binlerce yıl önceki metnin satır arasından çıktı!
"Kıyamet" söylentileri her çağda kendine yer bulmaya ve nesilden nesle aktarılmayla devam ediyor. Türk mitolojisine göre "Kalgançı Çağ" olarak adlandırılan kıyamet gününden ayakta kalacak son Türk'ün ismine de yer verilmiş.
Dünyada son dönemde yaşanan gelişmeler artık yavaş yavaş dünyanın sonunun geldiğimiz şeklinde yorumlar yapılmasına neden oluyor. Araştırmacılar da dünyanın sonunda neler olacağını araştırmaya devam ediyor. Ancak bir yandan ülkelerin kendi kaynakları da bu alanda merak ediliyor.
Eski Türklerde kıyamet süreci "Kalkancı Çağ" olarak adlandırılıyor. İşte bu süreçle birlikte kıyametin koptuğuna inanılıyor. Ancak başka detaylar da var. İşte asıl o detaylar oldukça ilginç.
Kıyamet vakti ve sonrasındaki ebedî hayat düşüncesi Kalgançı Çak (kalan çağ, sona kalacak olan çağ) düşüncesiyle varlığını korumuştur. Mitolojik zaman anlayışında yaratılış bir başlangıcı ifade ederken kıyamet bir sonu ifade eder. Bu noktada belirtmek gerekir ki aslında Kalgançı Çak kıyamet vaktine değil, kıyametin kopmasından sonraki zamana bir atıftır.
Mitlerin oluşumunda insanın doğayla olan ilişkisi aşikârdır, eskatolojik mitlerde de durum böyledir. İnsan için büyük yıkım ve felaketle sonuçlanan doğal afetler insanın kıyamet günü tasavvurlarını etkilemiştir. Aynı şekilde insanın bu doğal afetlerden sonra tekrardan hayatına devam etmesi, kıyametin kopmasından sonra yeni bir hayatın başlayacağı düşüncesini doğurmuştur.