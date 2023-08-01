Kıyamet günü ayakta kalacak son Türk'ün ismi, binlerce yıl önceki metnin satır arasından çıktı!

Dünyada son dönemde yaşanan gelişmeler artık yavaş yavaş dünyanın sonunun geldiğimiz şeklinde yorumlar yapılmasına neden oluyor. Araştırmacılar da dünyanın sonunda neler olacağını araştırmaya devam ediyor. Ancak bir yandan ülkelerin kendi kaynakları da bu alanda merak ediliyor.