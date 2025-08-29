Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!'
Jose Mourinho ayrılığı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Yılmaz Vural'ın getirilmesi için çağrıda bulunmuştu. Yapılan çağrı sonrası efsane teknik adamdan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a çağrı! İşte detaylar haberimizde...
Kaynak: Haber Merkezi
Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası yerine gelecek isim için tartışmalar başlarken taraftarların tercihi Yılmaz Vural oldu. Sosyal medyada gündem olan Vural, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yılmaz Vural’ın Fenerbahçe sevgisini hatırlatan taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda deneyimli teknik adamın bu zor dönemde başa geçmesi gerektiğini savunurken Vural, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen efsanevi isim, telefonla konuştuğı bir fotoğrafı koyarak “Ali beeeyy, merhaba..!” notunu düştü.
İşte Yılmaz Vural'ın paylaşımı...