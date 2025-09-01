Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. NEOM'un son teklifinin ardından Galatasaray’dan nihai karar çıktı. Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk bir araya gelerek milli futbolcuyla ilgili kararı verdi. İşte son dakika Barış Alper Yılmaz transferinin detayları…
Kaynak: Milliyet
Uzun süredir tartışma konusu olan ve transfer arapsaçına dönen Barış Alper Yılmaz için karar verildi. Sarı-kırmızılılar, NEOM'dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcuyla ilgili kesin kararını verdi.
OKAN BURUK VE DURSUN ÖZBEK’TEN KRİTİK TOPLANTI
Galatasaray’dan ayrılmak istediğini belirten Yılmaz, NEOM'dan aldığı teklifi değerlendirmek istediğini yönetime ısrarla bildirdi. Suudi Arabistan temsilcisinin son teklifi üzerine Dursun Özbek ve Okan Buruk kritik bir görüşme yaptı.
SATIŞINA ONAY ÇIKTI
Yapılan toplantının ardından Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın satış işlemlerine başlanması talimatını verdi.
İŞTE YAPILAN SON TEKLİF…
NEOM'un Barış Alper Yılmaz için sunduğu ve Galatasaray'ın kabul etiği son teklifin detayları ise şöyle:
Net 40 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 10 pay + Keçiörengücü'nün yüzde 20'lik pay hakkı.