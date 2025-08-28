Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadeleleri sonrası gruplara kalmayı hak kazanan takımlar netleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica karşısında 1-0’lık skorla elenirken gözler Galatasaray’a çevrildi. Cimbom’un muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Galatasaray’ın dişli rakipleri…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turunda rövanş maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica’ya elenerek Devler Ligi’ne veda etti.
Devler Ligi play-off'undaki rövanş mücadelelerinin ardından lig aşamasında mücadele edecek 36 takım netleşti.
Lig aşamasında ilk maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 28 Ocak 2026'daki maçların ardından sona erecek.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:
1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
4. Torba:GALATASARAY, Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao Newcastle United, Pafos, Kairat.