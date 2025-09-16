Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak
Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM’dan aldığı dev teklifle kafası karışan ardından Galatasaray’da kalmayı tercih eden Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcu ile yeni sözleşme yapmayı planlıyor. Ancak Başkan Dursun Özbek, yıldız oyuncuya şartını açıkladı. O olmadan imzala! Barış bu teklifi kabul ettiği takdirde yıllık 5 milyon euro kazanacak. İşte Barış Alper Yılmaz haberinin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devi Galatasaray, milli yıldız Barış Alper Yılmaz’a yeni sözleşme telif etmeye hazırlanıyor. Ancak Başkan Dursun Özbek, anlaşmanın onaylanması için Barış Alper’in menajerini değiştirmesini şart koştu.
GALATASARAY’DAN BARIŞ ALPER’E YENİ TEKLİF
Galatasaray yönetimi, son haftalarda gösterdiği istekli futbolla güven tazeleyen Barış Alper için yeni sözleşme planı yapıyor. Gelen şart detayı ise gündeme bomba gibi düştü.
TEK ŞARTLARI VAR! KABUL EDERSE ÇUVALLA PARA KAZANACAK
Başkan Dursun Özbek'in, futbolcudan menajerini değiştirmesini talep edeceği öğrenildi. Bu koşul yerine getirildiği takdirde sarı-kırmızılılar, Barış'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro teklif edecek.
Bu sezon 3 maça çıkan Barış Alper, 3 gol ve 3 asistle toplam 6 gole doğrudan katkı verdi.