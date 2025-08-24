Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak
Yaz transfer dönemini en verimli geçiren takımların başında gelen Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Merkez orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray turnayı gözünden vurdu! Dursun Özbek 2003'lü merkez orta sahaya imzayı attırdı. Okan Buruk'un prensi olacak. İşte sürpriz transferin detayları...
Kaynak: Takvim
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro dizilimi yapmak isteyen Galatasaray'da transfer bombaları üst üste geliyor. Özellikle orta sahaya takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Salzburg forması giyen Danimarkalı genç oyuncuya kancayı taktı. Başkan Dursun Özbek 2003'lü yıldızı getiriyor.
Öncelikli olarak kaleci transferinde bulunmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
DURSUN ÖZBEK 2003'LÜ YILDIZ ORTA SAHAYI KAPTI GETİRİYOR
Cimbom için Maurits Kjaergaard iddiası gündeme geldi. Takvim'in Sport Mediaset'ten derlediği habere göre, Galatasaray, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.
15 MİLYON EURO BONSERVİS TALEP EDİLİYOR
Salzburg, genç futbolcusu için 15 milyon euro bonservisi talep ediyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Kjaergaard'ın Salzburg ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
RB Salzburg forması ile bugüne kadar 110 maça çıkan Kjaergaard, 17 gol ve 27 asist kaydetti. 2019 yılında Lyngby altyapısında 2 milyon 700 bin Euro bedelle transfer edilen genç futbolcu, Danimarka'nın tüm alt yaş milli takım kategorilerinde de forma giydi.