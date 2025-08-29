Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Özellikle hücum hattına ek takviyede bulunmak isteyen siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. Taraftarlar bu ismi duyunca stada akın edecek. Fenerbahçe karşısında şov yapmıştı. Serdal Adalı 8 milyon euroluk yıldızı kaptı getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları...
Beşiktaş'ta transfer mesaisi sürüyor. Hücum hattını genişletmek isteyen siyah-beyazlı ekipten sürpriz bir hamle geldi. Kara Kartal, bombayı patlatıyor. Beşiktaş, Wolfsburg’dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Vaclav Cerny için resmi temaslara başladı.
ALMAN EKİBİYLE İLK TEMAS KURULDU
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi planlayan Kara Kartal, Wolfsburg'un 27 yaşındaki yıldızı Cerny içi resmi temas başlattı.
Siyah-beyazlılar, Alman kulübüyle görüşmeleri ilerleterek Çekyalı kanat oyuncusu için teklifte bulundu. Wolfsburg'la 2027'ye kadar sözleşmesi olan Cerny'nin Beşiktaş'a gitmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.
53 MAÇTA 18 GOL 9 ASİST
Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık forma giymiş ve son derece başarılı bir grafik çizmişti. Cerny, Rangers formasıyla 52 resmi maça çıkarken 18 gol attı, 9 da asist yaptı. Bu sezon başında yeniden Wolfsburg'a dönen Çekyalı futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor.
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen deneyimli kanat oyuncusunun, Wolfsburg kulübüyle görüşerek Beşiktaş'a transferine izin verilmesini istediği dile getirildi.
AİLESİ İSTANBUL'U İSTİYOR
Vaclav Cerny'nin ailesinin İstanbul'da yaşamaya istekli olduğu kaydedildi. Cerny'nin de benzer şekilde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Çekyalı yıldızın bu tavrının Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği belirtildi.