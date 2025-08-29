Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist...

53 MAÇTA 18 GOL 9 ASİST

Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık forma giymiş ve son derece başarılı bir grafik çizmişti. Cerny, Rangers formasıyla 52 resmi maça çıkarken 18 gol attı, 9 da asist yaptı. Bu sezon başında yeniden Wolfsburg'a dönen Çekyalı futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor.