Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Özellikle hücum hattına ek takviyede bulunmak isteyen siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. Taraftarlar bu ismi duyunca stada akın edecek. Fenerbahçe karşısında şov yapmıştı. Serdal Adalı 8 milyon euroluk yıldızı kaptı getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları...

Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... - Resim: 1

Beşiktaş'ta transfer mesaisi sürüyor. Hücum hattını genişletmek isteyen siyah-beyazlı ekipten sürpriz bir hamle geldi. Kara Kartal, bombayı patlatıyor. Beşiktaş, Wolfsburg’dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Vaclav Cerny için resmi temaslara başladı.

1 6
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... - Resim: 2

ALMAN EKİBİYLE İLK TEMAS KURULDU

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi planlayan Kara Kartal, Wolfsburg'un 27 yaşındaki yıldızı Cerny içi resmi temas başlattı.

2 6
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... - Resim: 3

Siyah-beyazlılar, Alman kulübüyle görüşmeleri ilerleterek Çekyalı kanat oyuncusu için teklifte bulundu. Wolfsburg'la 2027'ye kadar sözleşmesi olan Cerny'nin Beşiktaş'a gitmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

3 6
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... - Resim: 4

53 MAÇTA 18 GOL 9 ASİST

Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık forma giymiş ve son derece başarılı bir grafik çizmişti. Cerny, Rangers formasıyla 52 resmi maça çıkarken 18 gol attı, 9 da asist yaptı. Bu sezon başında yeniden Wolfsburg'a dönen Çekyalı futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor.

4 6
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... - Resim: 5

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen deneyimli kanat oyuncusunun, Wolfsburg kulübüyle görüşerek Beşiktaş'a transferine izin verilmesini istediği dile getirildi.

5 6
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... - Resim: 6

AİLESİ İSTANBUL'U İSTİYOR

Vaclav Cerny'nin ailesinin İstanbul'da yaşamaya istekli olduğu kaydedildi. Cerny'nin de benzer şekilde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Çekyalı yıldızın bu tavrının Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği belirtildi.

6 6