Cristiano Ronaldo, gole doymuyor: Hangi takımda kaç gol attı?

Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3 puan alan Al Nassr puanını 37'ye yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Ev sahibinde diğer goller Otavio ve Anderson Talisca'dan (2) geldi. Konuk Al Riyadh'ın tek golünü ise Andre Gray kaydetti.