Cristiano Ronaldo, gole doymuyor: Hangi takımda kaç gol attı?
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan Cristiano Ronaldo, gole doymuyor. Kariyerinde 1200. maçına çıkan Ronaldo, milli takım ve oynadığı 5 takımda 868. golüne imza attı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanan Al Nassr - Al Riyadh mücadelesine 11'de başladı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Ronaldo, 4-1 kazandıkları maçta da 1 gol kaydetti.
Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3 puan alan Al Nassr puanını 37'ye yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Ev sahibinde diğer goller Otavio ve Anderson Talisca'dan (2) geldi. Konuk Al Riyadh'ın tek golünü ise Andre Gray kaydetti.
RONALDO, 1200. MAÇINA ÇIKTI
Cristiano Ronaldo, bu maçla birlikte kariyerinin 1200. maçına çıktı.
GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA
Portekizli yıldız bu sezon ligde 15 maça çıkarken, gol sayısını da 16'ya yükseltti. Ronaldo, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.
Cristino Ronaldo'nun oynadığı takımlarda kaydettiği goller şöyle:
- Sporting Lizbon: 5,
- Manchester United: 145,
- Real Madrid: 450,
- Juventus: 101,
- Al Nassr: 39,
- Portekiz Milli Takımı: 128.
Cristiano Ronaldo kimdir?
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira Adası'nda yer alan Funchal bölgesinde dünyaya gelen, son dönemde Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımı En-Nasr'da forma giyen yıldız futbolcudur.
Cristiano Ronaldo'nun kariyeri
Ronaldo, futbol kariyerine Nacional takımında başlamış, 2002 yılında Sporting CP'ye transfer olmuştur. Sporting CP'de forma giyerken dikkatleri üzerine çeken Ronaldo, 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu. Manchester United'da 6 sezon boyunca oynayan Ronaldo, 3 Premier League şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu, 2 Lig Kupası şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Ronaldo, burada 9 sezon boyunca forma giydi. Real Madrid'de 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 Copa del Rey şampiyonluğu, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu ve 3 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2018 yılında Juventus'a transfer olan Ronaldo, burada 3 Serie A şampiyonluğu, 1 Coppa Italia şampiyonluğu ve 2 Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşadı.
2021 yılında Manchester United'a geri dönen Ronaldo, burada 1 Premier League şampiyonluğu yaşadı. 2023 yılında ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.