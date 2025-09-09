Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı

NAFAKA VE FAİZ ÖDEMEK ZORUNDA

Wanda Nara ve eski eşi Icardi arasında nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Mauro Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3.500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetti. Arjantin yasalarına göre, kişiler borçlarını ödemeden ülkeden ayrılamıyor. Icardi, Türkiye'den Arjantin'e gittiğinde borcunu ödemek zorunda.