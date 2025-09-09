Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı
Wanda Nara’dan tartışmalı bir şekilde ayrılan Galatasaraylı yıldız golcü Mauro Icardi’den dikkat çeken bir hamle geldi. China Suarez’le yeni bir aşka yelken açan ve uzun süredir ilişkilerine devam eden Icardi, son hamlesiyle Wanda Nara'yı tamamen hayatından çıkardığını gösterdi. Büyük aşkın üzerine toprak attı!
Kaynak: Haber Merkezi
Yaşadıkları ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara ve Mouro Icardi ikilisi boşanma kararı alıp ilişkilerini sonlandırdı. 10 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan çift resmen ayrıldı. Yeni bir aşka yelken açan Galatasaray’ın yıldız golcüsü Icardi, dövme hamlesiyle gündeme tekrardan geldi.
NAFAKA VE FAİZ ÖDEMEK ZORUNDA
Wanda Nara ve eski eşi Icardi arasında nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Mauro Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3.500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetti. Arjantin yasalarına göre, kişiler borçlarını ödemeden ülkeden ayrılamıyor. Icardi, Türkiye'den Arjantin'e gittiğinde borcunu ödemek zorunda.
YENİ İLİŞKİSİYLE GÜNDEMDE
Icardi boşandıktan bir süre sonra ise gönlünü Arjantinli aktiris China Suarez'e kaptırmıştı. İkili kısa sürede yaşadıkları ilişki ile magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
ADINI KOLUNA YAZDIRMIŞTI
Paylaşımı ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Icardi, bir dönem Wanda Nara'ya olan büyük aşkını koluna dövme yaptırarak göstermişti.
SON İZİ SİLDİ! KOMPLE HAYATINDAN ÇIKARDI
Ancak China Suarez'in yaptığı bir paylaşımda Icardi'nin 'Wanda Nara' dövmesini kapattığı görüldü. Icardi'nin bu hamlesi Wanda Nara'yı tamamen hayatından çıkardığını gözler önüne serdi.