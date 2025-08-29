Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?
UEFA organizasyonlarında play-off turu eleme maçları dün itibariyle sona erdi. Temsilcilerimiz Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş sahaya çıktı.Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor yoluna devam ederken Beşiktaş ile Başakşehir turnuvaya veda etti. Alınan sonuçlar sonrasında UEFA ülke puanları güncellenmiş oldu. Peki Türkiye'nin sıralaması değişti mi? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa kupalarında temsilcilerimiz zorlu bir haftayı geride bıraktı. Başakşehir ve Beşiktaş Avrupa defterini komple kapatırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yoluna devam ediyor. Beşiktaş'ın elenmesi şok etkisi yaratırken gözler UEFA Ülke puanlarına çevrildi. Alınan sonuçlar sonrası sıralama güncellendi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaştı. İlk maçta golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, rövanşta 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi’ne veda etti.
Samsunspor ise Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos’a ilk maçta 2-1 mağlup oldu, rövanşta ise golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibi, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.
BEŞİKTAŞ KENDİ SAHASINDA YENİLEREK ELENDİ
Konferans Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir ise Avrupa sahnesine erken veda etti. Siyah-beyazlılar, Lausanne karşısında ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşta sahasında 1-0 yenilerek elendi.
Oynanan zorlu karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin yeri...
1- İNGİLTERE | 95.050
2- İTALYA | 84.659
3- İSPANYA | 78.953
4- ALMANYA | 74. 687
5- FRANSA | 67.961
6- HOLLANDA | 61. 865
7- PORTEKİZ | 54. 491
8- BELÇİKA | 54. 950
9. TÜRKİYE | 43.600
10. ÇEK CUMHURİYETİ | 40.300