Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz zorlu bir haftayı geride bıraktı. Başakşehir ve Beşiktaş Avrupa defterini komple kapatırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yoluna devam ediyor. Beşiktaş'ın elenmesi şok etkisi yaratırken gözler UEFA Ülke puanlarına çevrildi. Alınan sonuçlar sonrası sıralama güncellendi.