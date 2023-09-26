AKP'li Çelebi'nin 45 milyonluk Bentley'deki vekil kartı: Neden 3 tane veriliyor?

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM Araç Kartı İstanbul'da, değeri 45 milyon lira olan Bentley'in aracın üzerinde çıkmıştı. Yaşanan olay milletvekili araçları neden 3 adet TBMM kartı birden tahsis edildiği sorusunu gündeme getirdi.

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AKP'li Çelebi'nin 45 milyonluk Bentley'deki vekil kartı: Neden 3 tane veriliyor?

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM Araç Kartını bir iş insanına vermesi ve milletvekili araçları için de 3 adet TBMM kartı birden tahsis edilmesi, eleştirilere neden oldu.

TBMM yetkilileri “Milletvekillerinin birden fazla aracı olabiliyor ve biri Ankara'da, diğerleri seçim bölgesinde kullanıldığı için birden fazla araç kartına ihtiyaç duyuluyor” dedi.

CEZAYI TBMM ÖDÜYOR

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Milletvekilleri parlamenter seçildikten sonra TBMM'ye kayıt yaptırırken 3 adet araç plakası alıyor, ve bu araç plakaları trafik müdürlükleri tarafından “Milletvekili aracıdır” denilerek tescil ediliyor. Bu araçlara trafikte geçiş üstünlüğü tanınıyor, ayrıca plakasına trafik cezası kesilmesi durumunda ceza tutanağı Meclis'e gönderiliyor. Ceza, TBMM bütçesinden ödeniyor.

AKP'li Çelebi'nin 45 milyonluk Bentley'deki vekil kartı: Neden 3 tane veriliyor? - Resim : 1

SURİYELİ'DE DE VAR…

Daha önce de Türk vatandaşlığına geçip Muhammed Halebi olan ismini Muhammed Sabancı yapan Suriyeli bir kişinin AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı araç için çıkarılan TBMM kartını kullandığı belirlenmişti. Mercedes s400 D 4matic model araç Yeni Bahar Dağıtım Dış Ticaret şirketi adına kayıtlı çıkmıştı. AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı Öner Şen'in de aracında milletvekili araç kartı kullandığı ortaya çıkmış ve hakkında “Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçunda soruşturma yapılmıştı.

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