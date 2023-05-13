Türkiye Raporu'ndan 'Muharrem İnce'siz anket: İşte beklenen sonuçlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle seçim yarışı farklı bir boyut aldı. Türkiye Raporu da Muharrem İnce'nin olmadığı senaryo ile son anketi yaptı.
Türkiye Raporu direktörü Can Selçuki, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,5 oranında oy alıyor.
Türkiye Raporu’ndan Can Selçuki, Twitter'dan 12 Mayıs gününe ait saha araştırmalarını paylaştı. Anket, İnce'nin çekilmesinden 1 gün sonra, 12 Mayıs tarihinde 26 ilde 1500 kişi ile yapıldı.
Ankete göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50,5 ile ilk turda seçimi kazanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yüzde 45,6 oranında oy alıyor. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 3,9'da kalıyor.
Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin çekilmesinden sonra güncellenen anketin sonuçları: