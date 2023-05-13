Türkiye Raporu'ndan 'Muharrem İnce'siz anket: İşte beklenen sonuçlar

Ankete göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50,5 ile ilk turda seçimi kazanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yüzde 45,6 oranında oy alıyor. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 3,9'da kalıyor.