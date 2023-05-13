Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek?
14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine 2 gün kala son anket sonuçları açıklandı. KONDA başta olmak üzere anket firmalarının büyük çoğunluğuna göre cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalıyor. Muharrem İnce'ye oy verecek olanların şimdiki tercihi hangisi olacak?
14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı. Kamuoyu araştırma şirketleri son anketlerini peş peşe yayınlamaya başladı. Sonucu en çok merak edilen anket olan KONDA anketi başta olmak üzere anketlerin büyük çoğunluğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi kazanması mümkün görünmezken, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası, İnce'nin oylarının kime gideceği de soruldu. İşte son anketlerin sonuçları...
ORC'ye göre Kılıçdaroğlu ilk turda alıyor
ORC Araştırma'nın 10-11 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 950 kişi ile yaptığı ankete göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.2, Sinan Oğan yüzde 2.8, Muharrem İnce ise yüzde 1.3 oy aldı.
ORC'ye göre partilerin oy oranları...
ORC Araştırma anketinde vatandaşlara pazar günü hangi partiye oy verecekleri soruldu. Ankete göre, AK parti diyenler yüzde 34.5, CHP diyenler yüzde 28.4, İYİ Parti diyenler yüzde 13.7, Yeşil Sol Parti diyenler yüzde 10.6, MHP diyenler yüzde 13.7 ve 'diğer' de yüzde 5.5 çıktı.