Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris varyantına ilişkin bir açıklama yaptı.
Son günlerde ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) bir varyantı olan Eris ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.
Koca, Türkiye’de henüz Eris varyantına rastlanmadığını açıkladı.
Koca konuya ilişkin şunları söyledi:
"Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil"
Kaynak: Gerçek Gündem
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