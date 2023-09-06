Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris varyantına ilişkin bir açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?

Son günlerde ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) bir varyantı olan Eris ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Koca, Türkiye’de henüz Eris varyantına rastlanmadığını açıkladı.

Koca konuya ilişkin şunları söyledi:

"Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil"

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Zayıflamak için bunu asla yapmayın! Uzmanlar uyardı Zayıflamak için bunu asla yapmayın! Uzmanlar uyardı
Hamsi yerken yapılan hata... Tüm besin değeri yok oluyormuş Hamsi yerken yapılan hata... Tüm besin değeri yok oluyormuş
Şifası saymakla bitmiyor ama kullanırken dikkat! Şifası saymakla bitmiyor ama kullanırken dikkat!
Her istedikleri olsun isteyen kendini beğenmiş 4 burç! Asla geri adım atmazlar Her istedikleri olsun isteyen kendini beğenmiş 4 burç! Asla geri adım atmazlar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun
Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat! Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat!
Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak, 'her şeyi göze alıyoruz' Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak
Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak can verdi Ünlü yönetmen Sapanca'da boğularak can verdi
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat