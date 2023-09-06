Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?

Son günlerde ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) bir varyantı olan Eris ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Koca, Türkiye’de henüz Eris varyantına rastlanmadığını açıkladı.

Koca konuya ilişkin şunları söyledi:

"Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil"

Kaynak: Gerçek Gündem