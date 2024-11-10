Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor!
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde zeytin hasadı bu yıl başladı, ancak üreticiler bu sürece kuraklığın etkisiyle buruk bir başlangıç yaptı.
Kaynak: İHA
Sağlık açısından birçok faydasıyla bilinen zeytinler, sofralara ulaşana kadar emek ve özveri gerektiren bir yolculuktan geçiyor.
Köyceğiz'de süregelen kuraklık, zeytin üreticilerini mecburen erken hasada yöneltti. Normalde ekim ayında yağmurların ardından başlayan hasat, bu yıl yağışların gecikmesiyle birlikte, geçmiş yıllara göre daha geç bir zamanda başladı.
Kuraklık nedeniyle zeytinler istenilen dolgunlukta değil, bazı zeytinler buruşarak yere dökülmeye başladı ve rekoltenin düşük olması bekleniyor.
MERDİVEN ÜZERİNDE SAATLERCE TOPLANIYOR
Gün boyunca tarlada ter döken üreticiler, zeytin toplamak için toplama örtüleri, zeytin tarakları ve üçayaklı merdivenlerini hazırlayarak iş başı yapıyor. Büyük ölçekli bahçelere sahip üreticiler ise zeytin hasat makinelerini kullanarak süreci hızlandırıyor. Hasat edilen zeytinler özenle ayrılıyor. bir kısmı sofralık olarak saklanırken, geri kalan kısım zeytinyağı üretimi için fabrikalara gönderiliyor.
E VİTAMİN BOMBASI, KALP RAHATSIZLIKLARINA DÜŞMAN
Zeytin, içerdiği yüksek E vitamini ile kalp sağlığını destekler, kronik inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur ve doyurucu bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda kemik sağlığını destekler, ülser ve gastritin oluşumunu önlemeye katkı sağlar.