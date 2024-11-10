Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor!

Sağlık açısından birçok faydasıyla bilinen zeytinler, sofralara ulaşana kadar emek ve özveri gerektiren bir yolculuktan geçiyor.

Köyceğiz'de süregelen kuraklık, zeytin üreticilerini mecburen erken hasada yöneltti. Normalde ekim ayında yağmurların ardından başlayan hasat, bu yıl yağışların gecikmesiyle birlikte, geçmiş yıllara göre daha geç bir zamanda başladı.

Kuraklık nedeniyle zeytinler istenilen dolgunlukta değil, bazı zeytinler buruşarak yere dökülmeye başladı ve rekoltenin düşük olması bekleniyor.